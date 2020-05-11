صحة الاحتلال: 5 وفيات و30 إصابة جديدة بكورونا

وصل عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل، اليوم، إلى 16492، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إلى وجود 48 إصابة وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 خطيرة، إضافة إلى 64 خاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11548 مصابا للشفاء.

وكانت حكومة الاحتلال قررت أمس الأحد تخفيف بعض أنظمة الطوارئ، وبالتالي فإن الإغلاق المفروض سيقتصر على المحلات التجارية خلال ليالي رمضان في البلدات العربية وعلى الأماكن التي أعلن أنها مناطق مغلقة فقط، كما أعلنت إلغاء حظر الدخول إلى الحدائق والمتنزهات العامة.