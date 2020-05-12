"شعاع": القارئ الذكي سجل 70 ألف قراءة لتجنب أخطاء فواتير الكهرباء

كشف مصدر بشركة شعاع، المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، عن أن عدد مستخدمى التطبيق المجانى «القارئ الذكى لعداد الكهرباء» بلغ 70 ألفاً خلال شهر أبريل الماضى وفقاً لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك من جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن الشركة أطلقت «القارئ الذكى» فى 25 ديسمبر الماضى، ولاقى إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين ليتمكنوا من تسجيل قراءة العداد بأنفسهم باستخدام التطبيق الذى يعتمد على التقاط صورة للعداد.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن القارئ الذكى لعداد الكهرباء يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضى على كل الطرق الخاصة بالتلاعب فى تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.

مصدر بشركة تسجيل قراءة العدادات: نسبة الخطأ البشرى لا تتعدى 3 لكل ألف

وشدد على أن تطبيق القارئ الذكى تم تصميمه من قبل شباب الشركة وسيتم تطويره ليصبح «برنامج القراءة الموحد» الذى تم إطلاقه بالتعاون مع الكهرباء، لافتاً إلى أن «القارئ الذكى» عامل مساعد مع التطبيق الذى يتم استخدامه بواسطة الكشافين لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالتقاط الصورة بهدف الوصول إلى أعلى نسبة فى إحضار قراءة دقيقة بدون أخطاء بواسطة الكشاف أو المواطن نفسه.

لا تهاون مع مقصر فى حق المواطن

ونوه بأنه من خلال «القارئ الذكى» يتمكن المستهلك من التواصل مباشرة مع غرفة العمليات بالشركة، كما يمكن لمستخدمى التطبيق إرسال ملاحظاتهم للشركة، مشيراً للتنسيق والتعاون بين الشركة والفريق المعاون بوزارة الكهرباء تحت رئاسة المهندس أسامة عسران، نائب الوزير، والمهندسة نادية قطرى، العضو المنتدب للشئون التجارية والمالية فى إنجاح المنظومة، مطالباً المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية من التابعين لشركات «شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية ومصر الوسطى والعليا وشمال وجنوب الدلتا والبحيرة والقناة» بمعاونة الكشافين التابعين للشركة «شعاع» فى تسجيل قراءة عداد الكهرباء بأعلى دقة من خلال استخدام «القارئ الذكى».

وأشار إلى أنه من منطلق حرص الشركة للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة فى إحضار القراءات، تم إطلاق تلقى خدمة شكاوى المواطنين على واتس آب الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق «القارئ الذكى» لافتاً إلى أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831 وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور. وتابع: «موظفو شعاع يقومون بقراءة 28 مليون عداد شهرياً، وأن نسبة الخطأ البشرى لا تتعدى 3 لكل ألف، مطالباً جميع المواطنين، سواء الذين توجد عدادات الكهرباء الخاصة بهم داخل منازلهم ولا يرغبون فى الاختلاط بموظف شركة شعاع أو بشكل عام استخدام تطبيق القارئ الذكى وإرسال صورة العداد للشركة ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة بشكل عام وشركة شعاع بشكل خاص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن جميع العاملين بالشركة يمارسون عملهم بشكل منتظم خارج أوقات الحظر التى أعلن عنها مجلس الوزراء رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد من منطلق حرصهم على عدم الإضرار بمصلحة المواطنين وإصدار فاتورة كهرباء سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى لهم، لافتاً إلى أن جميع القراءات التى يتم إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها فى الحال إلى الإدارة التابع لها المشترك بواسطة الإنترنت عن طريق برنامج القراءة الموحد الذى أطلقته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركه شعاع.

وأوضح أن الشركة توفر صور عدادات الكهرباء الخاصة بأى مشترك منذ 7 أشهر ليتمكن من الاطلاع عليها والاطمئنان بأن القراءات التى ترسلها «شعاع» لشركات التوزيع فعلية وتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك، لافتاً إلى أن الشركة تطبق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين وعدم التهاون مع أى مقصر فى حق المواطن.

وبدأت شركة «شعاع للخدمات العامة» عملها فى شهر ديسمبر من عام 2017 على مستوى شركات توزيع الكهرباء طبقاً للتعاقد مع القابضة لكهرباء مصر لمواجهة القراءات الخاطئة للعدادات. وبدأ العمل الفعلى رسمياً لموظفى «شعاع» لقراءة عدادات المشتركين بشكل منفرد، بدءاً من أول شهر يناير عام 2018 وكل موظف مكلف من قبَل الشركة بقراءة ما يقرب من 4000 عداد شهرياً.

وتولت الشركة قراءة العدادات فى المرحلة الثانية فى سبتمبر 2018 بمناطق الحلمية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومنطقتى الهرم والدقى بشركة جنوب القاهرة ومنطقة غرب الإسكندرية بشركة الإسكندرية ومنطقة جنوب الشرقية بشركة القناة ومنطقة جنوب الدقهلية بشركة شمال الدلتا ومنطقتى شرق وغرب محافظة الغربية بشركة جنوب الدلتا ومنطقة شمال البحيرة بشركة البحيرة ومنطقة جنوب المنيا بشركة مصر الوسطى ومحافظة أسوان بشركة مصر العليا.