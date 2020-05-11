مصادر: واشنطن تنوي اتهام بكين بمحاولة سرقة معلومات حول لقاح ضد كورونا

ذكرت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تنوي اتهام الصين بمحاولات لسرقة معلومات متوفرة لدى العلماء الأمريكيين حول تطوير لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" الأمريكيتين، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي ينويان إصدار تحذير رسمي للسلطات الصينية على خلفية محاولات مشتبه فيها لسرقة بيانات حول نتائج دراسات متعلقة بجهود تطوير اللقاح والأدوية والفحوص الخاصة بكورونا المستجد.

وأوضح المسؤولون أن كلا من مكتب التحقيقات ووزارة الأمن الداخلي يعتبران أن الهاكرز على صلة بالحكومة الصينية، وبينوا أن التحذير الرسمي، الذي من المقرر إصداره بعد بضعة أيام، سيأتي ضمن الاستراتيجية الأوسع لردع الصين.

ونفت الصين بدورها كل هذه الادعاءات، مشددة على رفضها أسلوب شن الهجمات الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تجاو ليتزيان: "نحن في ريادة العالم في مجال علاج (كوفيد 19)والأبحاث الخاصة بتطير اللقاح. من غير الأخلاقي ملاحقة الصين عن طريق الشائعات والافتراءات دون وجود أي أدلة".

وتواجه الصين انتقادات حادة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي كورونا المستجد.