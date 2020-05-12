بسبب "البرنس".. مشاهدون من العراق وتونس يتابعون صفحة "الشرابية"

شهرة واسعة كانت من نصيب منطقة الشرابية، تخطت حدود الوطن بعد الحديث عنها فى مسلسل «البرنس»، للفنان محمد رمضان، الذى تدور أحداثه بداخلها، لفتت أنظار العديد من الناس، حتى ذاع صيتها فى بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق وغيرها.

يتابع المشاهدون العرب أحداث المسلسل بإعجاب، يسمعون اسم الشرابية لأول مرة، ما دفعهم للبحث عنها والتعرف على سكانها الأصليين والانضمام إلى «الجروب» الخاص بها عبر موقع «فيس بوك» منهم غازى الصغارى من تونس، الذى أكد أنه مغرم بالأعمال الدرامية المصرية وأعجب بأحداث مسلسل «البرنس» ومنطقة الشرابية التى تدور فيها الأحداث: «ناس طيبين جداً واستقبلونى بحفاوة وترحيب».

يحكى أنه بحث كثيراً عن المنطقة حتى توصل لصفحتها الرسمية وأرسل طلب انضمام وتم قبوله، ونشأت بينه وبين بعض الأهالى علاقة صداقة على مدار الأيام الماضية: «اتعرفت على صديق من سكانها وكل يوم يبعتلى صورة من الشرابية»، يشيد بطيبة السكان وكرمهم وذوقهم فى التعامل معه ومطالبته بالمجىء إلى مصر فور انتهاء أزمة كورونا لاستضافته: «واحد قال لى تعالى بيتى مفتوح لك، وواحد تانى قال لى هنخليك تزور مصر كلها»، لافتاً إلى أنه نشر منشوراً يعبر فيه عن امتنانه لأهلها.

يتابع يوسف ياسين، أحد سكان الشرابية، أحداث المسلسل، لم يكن يتوقع كل هذه الشهرة التى نالتها منطقته، مؤكداً أن الأهالى سعداء بنجاح المسلسل وانضمام المشاهدين للصفحة الرسمية للمنطقة: «حاجة كويسة إننا نكون معروفين بره، والناس هنا كلها مبسوطة إن الشرابية اتشهرت».