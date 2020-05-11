النائب العام: نعمل على إنجاز تطبيقات لطلبات المتقاضين وعرض القضايا

قال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إن النيابة العامة تعمل على إعداد تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، مشيرا إلى أن مركز معلومات النيابة وإدارة التحول الرقمي، يعملان مستقبلا على إعداد تطبيقات وبرامج، من بينها تطبيق خاص بطلبات المتقاضين، وآخر خاص بعرض التحقيقات، وسائر الأوراق بكل النيابات على المكتب الفني للنائب العام، واتخاذ ما يلزم من قرارات فيها، بنظام رقمي دون الحاجة إلى النظام الورقي المعتاد.

ووصف النائب العام، خلال اجتماعه برؤساء الاستئناف بالنيابة على مستوى الجمهورية، الذي عقد اليوم، تلك المرحلة التي تتطلع إليها النيابة العامة، في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي بالمرحلة الانتقالية، الأكثر أهمية في تاريخ النيابة العامة، مؤكدا على ضرورة تعاون كل النيابات والإدارات المختلفة بالنيابة العامة، لتفعيل تلك السياسة، والنهوض بتلك المرحلة.

وشدد على ضرورة الترويج لتلك التطبيقات المشار إليها وحث جمهور المتقاضين على استخدامها، من خلال الإعلان عنها بلافتات مُعلقة بمقارِّ النيابات، وترسيخ الشعور لديهم بسهولة استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة التي تقدمها النيابة العامة على نحو أفضل مما كانت تُقَدَّم به في الوضع العادي، مما يوفر للناس الجهد والوقت، ويدعم سياسة الحد من الاختلاط مراعاة للظروف الراهنة.