الداخلية تواصل تعقيم المنشآت الشرطية للوقاية من كورونا

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائي لكافة المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية، وفق البرنامج الزمني المعد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجُهزت أطقم الطب الوقائي بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير، توازيًا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.

وتأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول، فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.