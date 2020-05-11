الحلقة 18 من مسلسل فلانتينو: الزعيم يتورط في شراء فيلا لدلال عبدالعزيز

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة الـ18 من مسلسل فلانتينو

بدأت أحداث الحلقة 18 من مسلسل فلانتينو، بتورط عادل إمام، بشراء فيلا جديدة لدلال عبدالعزيز، وذلك بعدما وجدت عقد فيلا الشيخ زايد التي تزوج فيها داليا البحيري، إذ اعتقدت أنه اشترى الفيلا لها وأخفى الأمر ليكون مفاجأة.

حيث قامت دلال، باصطحاب عادل إمام، إلى عنوان الفيلا التي وجدته في عقد الشراء، إلا أنه أقنعها بأن الفيلا التي اشتراها لها بجوار الفيلا التي وجدت عنوانها في العقد، وأن العنوان به خطأ، حتى لا يفتضح أمر زواجه من داليا البحيري.

كما شهدت الحلقة استعانة الزعيم، بصديقه سمير صبري، والذي أقنعه بخطة لعدم فضح أمره، وذلك من خلال دفع شهريات للأمن وعمال الدليفري حتى لا يتكلمون ويفضحون أمره، إضافة لإقناع دلال عبدالعزيز زوجته الأولى، بأن جارتها داليا البحيري، مسجلة خطر، وإقناع داليا البحيري، بأن دلال عبدالعزيز جارتها مريضة ومعها شهادة معاملة أطفال، وذلك ليمنع الثنائي من الاختلاط لأي سبب وتبقى زيجته الجديدة سرا.

وفي سياق آخر، اكتشفت رانيا محمود ياسين، قيام أحمد فريد، زوجها، بنقل الأموال من خزينة المنزل ووضعها في البنك دون الرجوع إليها، وهو ما جعل "رانيا" تشك في أن هناك أمرا لا تعلمه خاصة أنها سمعت حماتها وهي تتحدث إلى ابنها الأصغر، والذي يرافق أحمد فريد، في رحلة علاجه بباريس، وتطلب منه العودة قبل أن تعرف رانيا محمود ياسين، ما يحدث، وهو ما جعل "رانيا" على يقين بأن هناك أمرا تدبره حماتها ضدها.

كما شهدت الحلقة أيضا، افتضاح أمر رجل الأعمال الذي يقيم داخل المدرسة، حيث قام بطلب الطعام من "سميرة" التي تعمل لدى فلانتينو، وتقوم باستغلال خزين فيلا عادل إمام، في طبخ المأكولات وبيعها لحسابها، ليكشف سرهما عاطف سائق فلانتينو.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.