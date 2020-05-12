بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

أصيب 7 أشخاص اليوم، في مشاجرة بقرية الصوامعة غرب دائرة مركز طهطا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم نقل المصابين لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد حدوث مشاجرة بقرية الصوامعة غرب، حيث انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص إصابة كل من صبري توحيد، 40 عاما، عامل، بجرح رضي بفروة الرأس، و"أسماء.م.ا" 35 عاما، ربة منزل مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، ياسر توحيد على 40 عاما مصابة بجروح بفروه الرأس، عز الدين محمد، 34 عاما مصابا بجرح بالركبة اليسرى وفروة الرأس، عمر محمد، 23 عاما مصابا بجرح قطع بفروه الرأس، و"بخيته.ا.ف" 70 عاما مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، مدحت عبدالله عز الدين، 28 عاما مصابا بجروح بالجبهة وكدمات باليدين.

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة