عضو "الأعلى للعلوم" في تركيا: هناك 400 ألف مصاب كورونا يعيشون بيننا

أكد الأستاذ الدكتور محمد جيهان، عضو المجلس الأعلى للعلوم في تركيا، أن هناك أكثر من 400 ألف مصاب بفيروس كورونا كانوا يعيشون ويسيرون بين الأتراك خلال الفترة السابقة.

وانتقد أستاذ ورئيس قسم طب العدوى وعدوى الأطفال بجامعة هجة تپة التركية، إجراءات فك الحظر بشكل مفاجئ من جانب السلطات التركية، مؤكدًا أن أعداد المصابين بالفيروس في تركيا سيزداد بشكل كبير بعد هذه الإجراءات غير المدروسة.

وطالب الحكومة بإجراء اختبارات كشف المصابين بفيروس كورونا بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل العاملين في المجال الطبي والصحي وسائقي الحافلات ومصففي الشعر والعاملين في الفنادق ومندوبي المبيعات.