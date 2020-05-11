نادية الجندي: "أنا أكتر واحدة عملت أعمال وطنية وأعرف تأثيرها على الناس"

أكدت الفنانة نادية الجندي، أنها من أوائل الفنانات اللاتي قدمن التيمة الشعبية عبر أفلام، مثل الباطنية وعزبة الصفيح والمدبح ووكالة البلح، مشيرة إلى أن الفارق بين الأعمال وبعضها، تتعلق بكل فنان وطبيعته وكاريزمته، التي تنعكس على طبيعة تناول الدور.

وقالت الجندي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن الأعمال الشعبية لا تتشابه، لأن كل فنان له جمهوره وطريقته، ومن يحاول التقليد سيفشل، لأن كل فنان ناجح، لا يعتمد على التقليد.

وعن المسلسلات التي تتابعها في رمضان، أكدت الجندي أنها تشاهد الفتوة والاختيار والبرنس، ووصفتها بأنها أعمال جيدة، وأثنت بشكل خاص على مسلسل الاختيار لأنه عمل وطني، ويعلي الحس الوطني، مضيفة أننا نحتاج لهذه النوعية من الأعمال في هذا الوقت، "خاصة أنا أكتر واحدة عملت أعمال وطنية، وعارفة تأثيرها على الناس".

وشددت الجندي، على ضرورة تخليد أسماء أبطالنا دائما، اعترافا بما بذلوه وقدموه، معتبرة أن هذا جزء من حقهم، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من الدراما، تخلق جيل من الأطفال يعي بالوطنية، وأهمية جيشه وشرطته، وتعمل على غرس الانتماء مضيفة: "أنا شخصيا أتحيز لهذه الأعمال الفنية".

وأشادت بتجربة مسلسل"الفتوة"، قائلة: "بيرجعنا لعهد حرافيش نجيب محفوظ، وأنا عملت دور مشابه في شهد الملكة"، مؤكدة أن هذه النوعية اشتاق لها المشاهدين: "رغم اني ملحقتش أشوف غير حلقتين، لكني استشعرت أنه مسلسل قوي، والناس حنت للنوعية دي".

وحول مسلسل البرنس الذي يقدمه محمد رمضان، قالت الجندي إنه مسلسل يحمل في طياته دراما قوية، ويحمل طابع "دي مونت كريستو"، التي تحمل فكرة دائرة الانتقام، مشيدة بالاخراج المتميز له، وطاقم العمل، قائلة: "فوجئت بأداء نجوم كتيرة زي روجينا وأحمد زاهر ومحمد رمضان هايل جدا، والمخرج اهتم بمحمد رمضان، وأخرج أفضل ما فيه".