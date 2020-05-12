عبدالغفار: قطعنا شوطا كبيرا في أبحاث كورونا.. والنتائج قريبا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بحث أنتجته مصر عن تحليل السلسلة الوراثية للجينات المنتشرة في مصر من فيروس كورونا، لأن كل فيروس له تركيبة جينية مختلفة، وكنا نعمل على معرفة إذا كانت تركيبة مصر الجينية، تتفق مع العالم كله أم تختلف، وهو بحث مهم جدا.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، يتم دراسة بأثر رجعي لمرض الجهاز التنفسي الحاد في مصر، من شهر نوفمبر 2019، حتى شهر فبراير للبحث عن إذا كان تواجد كورونا في مصر، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عنه أم لا، من خلال عينات محفوظة سيتم تحليلها بتحليل كورونا الذي أصبح متوافر.

وكشف عبدالغفار، أن مصر لديها دراسات معملية ودراسات سريرية وإكلينيكية على أنواع الأدوية المنتشرة على مستوى العالم، وعمل الأبحاث على بلازما المرضى المتعافين، ومجموعة أخرى ضخمة جدا من الأبحاث المحترمة جدا، حول هذا الفيروس، بالإضافة للأبحاث المعملية التي يعمل عليها المركز القومي للبحوث.

واستكمل عبدالغفار، أنه يتم قطع شوط كبير من الدراسات والابحاث والتجارب ولكنها ليست نتائج نهائية، والنتائج النهائية ستكون خلال فترة قريبة، وسيتم إعلانها للجميع.