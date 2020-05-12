"الصالات الرياضية وحمامات السباحة".. أنشطة الفنادق بعد إعادة التشغيل

قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن اعتماد علامة السلامة الصحية لإعادة تشغيل الفنادق، بعد اتخاذ جميع الإجراءات التي فرضتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة وغرفة الفنادق، هو أول شروط إعادة تشغيل الفنادق.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، الذي يعرض على قناة "اكسترا نيوز"، أنه عندما تقدم الفنادق طلبات بإعادة التشغيل، تُدرس، وتنزل لجنة للتفتيش للتأكد من تنفيذ كل الإجراءات، والموافقة في غضون 10 أيام.

وأشارت، إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة شدد في عدة اجتماعات ولقاءات على ضرورة الرقابة والتفتيش المستمر على الفنادق التي تقدمت بطلبات التشغيل: "المتابعة تكون يومية، من الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية، وفي حالة عدم الالتزام بالإجراءات سوف نتخذ إجراءات قانونية مشددة، والفترة الماضية شهدت غلق الفنادق التي لم تلتزم بالعمالة".

وأردفت، أن بداية التشغيل التجريبي حتى يوم 1 يونيو سيكون بطاقة استيعابية 25%، يشمل محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء: "جميع المحافظات السياحية والقاهرة أيضًا، وستزيد نسبة الطاقة الاستعيابية بعدها إلى 50%".

وحول الأنشطة في الفنادق، قالت: "الأنشطة الطبيعية مثل الشواطئ وحمامات السباحة ستكون موجودة، ولكن لن تقام حفلات أو تجمعات لها علاقة بأي تجمعات والشيشة مثلًا، ولكن ستسخدم الصالات الرياضية والشواطئ، بنسبة تشغيل 25% بشرط مراعاة المسافات الآمنة للنزلاء".