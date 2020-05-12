هشام تحسين: حلقات النصف الأخير من "فلانتينو" مفأجاة للجمهور

عبر هشام تحسين منتج مسلسل" فلانتينو" للفنان عادل إمام، عن سعادته الشديدة برد فعل الجمهور على المسلسل.

وأكد "تحسين" لـ"الوطن"، أن الحلقات المقبلة، ستشهد تطورات في الأحداث بصورة كبيرة، وستكون مفأجاة للجمهور، خاصة في دور دلال عبدالعزيز، التي استطاعت إتقان الشخصية بشكل جيد.

تدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفلانتينو، الذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبدالعزيز، لكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل "فلانتينو"، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.