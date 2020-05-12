ترامب: فحوصات كورونا لنائبي أظهرت نتائج سلبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فحوصات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لنائبه مايك بنس، أظهرت نتائج سلبية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد ترامب أن بينس أجرى فحصين الأحد والاثنين، وكلاهما أظهرا نتيجة سلبية، مشيرا إلى أن نائبه في حالة جيدة.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، كإجراء وقائي وقف التواصل شخصيا مع بينس، مشيرا إلى أنه لا يعرف عن حالات إصابة أخرى بين موظفي البيت الأبيض.

وأوضح ترامب للصحفيين أنه لا يرتدي كمامة، لأنه لا يقترب من أي شخص، وقال إن الموظفين في إدارته يحافظون على مسافة معينة منه وبين بعضهم البعض.

بومبيو يبحث مع عدد من نظرائه في العالم أهمية المسؤولية في مكافحة كورونا

وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، أهمية "الشفافية والمسؤولية" في مكافحة الوباء.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، إن بومبيو تحدث عبر مؤتمر فيديو مع نظرائه في أستراليا والبرازيل والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية، حيث "ناقشوا أهمية التعاون الدولي والشفافية والمسؤولية في مكافحة جائحة (كوفيد 19) والتعامل مع أسبابها".

وأضافت الوزارة الأمريكية، أنهم بحثوا كذلك "التعاون لمنع وقوع أزمات صحية عالمية في المستقبل، مؤكدين على أهمية النظام الدولي المبني على القواعد".

وجرت هذه المحادثات في الوقت الذي توجه فيه الولايات المتحدة اتهامات متكررة للصين بالمسؤولية عن انتشار كورونا المستجد في العالم وتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء الجائحة.