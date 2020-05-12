جورجيا: لن نقطع علاقاتنا مع أوكرانيا

قال رئيس وزراء جورجيا جورجي جاخاريا، أمس الاثنين، إن بلاده لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية تعيين الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في مناصب رفيعة في أوكرانيا.

وعين رئيس أوكرانيا فولوديمير زلينسكي، الخميس الماضي، ساكاشفيلي رئيسا للجنة التنفيذية للمجلس الوطني الأوكراني للإصلاح.

ونسبت وكالة الأنباء الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إلى جاخاريا قوله "لقد استدعينا سفيرنا من أوكرانيا للتشاور لكن هذا لا يعني أننا نعيد النظر في علاقاتنا الدبلوماسية أو شراكتنا الاستراتيجية".

وأضاف جاخاريا، أن الشراكة الاستراتيجية مع أوكرانيا لن يُعاد النظر فيها أو تخضع للمراجعة "بسبب تصرفات ساسة معينين غير مسؤولين".

وقال رئيس وزراء جورجيا، إنه شارك بصفة شخصية في عملية تطبيع العلاقات مع أوكرانيا بعد استقالة ساكاشفيلي من منصبه كحاكم لإقليم أوديسه الأوكراني، مشيرًا إلى أن جورجيا لم تخف أبدًا عن أوكرانيا مواقفها تجاه ساكاشفيلي.

وأضاف جاخاريا: "الآن نستدعي سفيرنا حتى لا يتمكن مغامرون سياسيون كهؤلاء من إلحاق الضرر أو المقامرة بعلاقتنا مع شريكتنا الإستراتيجية. هذا هو أهم شيء لنا بعد هذا التعيين أن نحصل على ضمانات بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية. أنا مهتم للغاية وسوف نرى كيف يمكن إبعاد ميخائيل ساكاشفيلي عن التدخل في شؤون جورجيا الداخلية الآن".

وكان وزير الشؤون الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني قال، الجمعة الماضية، إن حكومة بلاده اتخذت قرارا بعودة تيموراز شاراشيندزه السفير الجورجي فوق العادة، المفوض لدى أوكرانيا للتشاور في تبليسي بعد تعيين ساكاشفيلي رئيسًا للجنة التنفيذية للمجلس الوطني الأوكراني للإصلاح.

وأدانت محكمة جزئية جورجية، في يناير 2018، رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي بسوء استغلال منصبه في قضية ساندرو جيرجفيلياني وأصدرت ضده حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن الرئيس السابق تجاوز لجنة العفو وأصدر عفوًا بشكل غير قانوني عن أربعة موظفين في إدارة الأمن الدستوري مُتهمين باغتيال جيرجفيلياني.

وفي يونيو 2018، أدانت محكمة تبليسي ساكاشفيلي بضرب عضو البرلمان فاليري جيلاشفيلي في عام 2005 وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام.

وساكاشفيلي متهم كذلك باختلاس حوالي 4 ملايين دولار في جورجيا.