منهم 7 مخالطين.. صحة السويس: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، إصابة 22 مواطن، أمس، بالمحافظة بفيروس كورونا، وأنه جار نقلهم إلى مستشفيات العزل.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه تم ظهور 22 حالة إيجابية جديدة، منهم 7 حالات مخالطة، لحالات إيجابية مؤكدة سابقة، و15 حالة إيجابية مؤكدة جديدة.

وأكدت مديرية الصحة، أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة، لتحويل الحالات لمستشفى العزل، واستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية، والتقصي والترصد، عن خطوط السير لتلك الحالة، ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وتؤكد مديرية الصحة، على أهمية الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.