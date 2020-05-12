وزير التعليم العالي: مصر من أكثر 10 دول بالعالم في أبحاث كورونا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من بداية أزمة فيروس كورونا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعرب عن أمله في العلم والعلماء المصريين، والمراكز والأبحاث في حل هذه الأزمة، وأكد أنه متفائل خيرا، ما أعطى دفعة كبيرة للجميع.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تشكيل لجنة من العلماء المرموقين في مجال الفيروسات، ولهم أبحاث على مستوى العالم منذ شهر مارس.

وأوضح أنه جرى التعاون بين الجامعات المصرية، للعمل على الأبحاث تحت مظلة اللجنة المشكلة، ولذلك الدول والهيئات العالمية التي ترصد الأبحاث في مجال كوفيد 19، صنفت مصر على مستوى أفريقيا بـ27 بحثا، وأفريقيا كلها عملت 39 بحث، ومصر لها النصيب الأكبر بأفريقيا، ومصر تفوقت على دول الشرق الأوسط، وهي الأبحاث التي تبحث عن علاج لفيروس كورونا.

وتابع عبدالغفار، أن مصر من أكثر 10 دول على مستوى العالم، تقوم بعمل أبحاث ودراسات إكلينيكية لحل أزمة فيروس كورونا، وشهادة المؤسسات العالمية لمصر هي شهادة حق من العلم والعلماء في حق مصر وعلمائها في ظل الظروف الراهنة، بعد تقديم أبحاث راقية جدا.