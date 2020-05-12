عبدالغفار: الحالات المعزولة بالمدن الجامعية تتحول أسرع من إيجابي لسلبي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كورونا فرض علينا منظومة تعامل، وكنا في حرب وجاءت لنا حرب أخرى، ونعمل على جبهتين، موضحا أن هناك مدنا جامعية متخصصة للحجر الصحي ومدنا جامعية متخصصة للعزل الصحي، مع وجود نقص كبير في العمالة والموظفين نتيجة قرارات الدولة بتخفيف الأعداد.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المستشفيات الجامعية التي تخصصت في العزل هي مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى العبور، ومستشفى الزهراء التابع لمشيخة الأزهر وبعض الحالات في جامعة أسيوط.

وأكد عبدالغفار على أن الإحصائيات الموجودة بوزارة الصحة تقول إن الحالات التي يتم عزلها في المدن الجامعية تتحول من إيجابي لسلبي من 4 لـ5 أيام وتصل لـ11 يوما داخل المستشفى، والحالات تأخذ نفس الاهتمام والرعاية داخل المدن الجامعية، ولكن التواجد خارج المستشفى له عامل نفسي كبير.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحكومة المصرية تدير أزمة فيروس كورونا من بدايتها وحتى اليوم بشكل احترافي بقيادة رئيس الوزراء، وتدرس الحالات يوما بيوم وساعة بساعة، وما أعلنته وزارة الصحة شيء مطمئن جدا، فعدد الحالات التي احتاجت أجهزة تنفس صناعي قليلة جدا، والأرقام مبشرة، وتزيد حالات ولكن حالات كثيرة تخرج من المستشفى.