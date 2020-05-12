يسرا لـ"الوطن": الجمهور يطالبني بالانتقام من خونة "عهد"

أبدت النجمة يسرا سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن مسلسلها الجديد "خيانة عهد"، المعروض حاليا على عدد من المحطات الفضائية.

وقالت يسرا، لـ"الوطن": "تلقيت ردود فعل مبهرة فاقت كل التوقعات، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وسعدت بتصاعد درجة حماسة المشاهدين مع كل حلقة، وانغماسهم داخل تفاصيل الشخصيات بطريقة تعكس تفاعلهم مع الأحداث.

ودللت الفنانة علي كلامها قائلة: الكثيرون تحدثوا معي قائلين "هتنتقمي امتي؟ إحنا متغاظين جدا، وهما بيعملوا فيكي كدة ليه؟"، وأرى أن تلك الحالة التفاعلية بلغت ذروتها حالياً.

ويشارك في بطولة "خيانة عهد" حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، وإخراج سامح عبدالعزيز.