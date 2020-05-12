مدير بـ"إسنا للعزل": شفاء 316 مصابا بـ كورونا من أصل 540

تحدث الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى إسنا للعزل، عن تصدر المستشفى، قائمة المستشفيات التي شهدت حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز، أن عدد التعافي النهائي بالمستشفى هو 316 حالة، من إجمالي 540 حالة دخلت المستشفى، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات لنزل الشباب في الأقصر، التي تمارس النقاهة، حتى تلك التي يكون تحليلها إيجابيًا، ولكنها تحتاج إلى خدمة طبية داخل المستشفى.

وأردف أن عدد هذه الحالات 71 حالة، ونسب التعاقي لدينا تجاوز 60%: "وبدأنا العزل يوم 14 مارس، وحتى اليوم، عدد حالات الوفيات 48 حالة".

وأشار إلى أن 90% من المستلزمات التي يحتاجها المستشفى متوفرة: "ونستقبل الحالات بشكل منسق، وإذا كانت متقدمة توضع في العناية المركزة، والحالات المتوسطة توضع في الرعايات المتوسطة، والحالات البسيطة توضع في الأقسام الداخلية بناءً على الأعراض".