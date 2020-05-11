خروج 4 حالات من "عزل إسنا" بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد جنوب الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، خروج 4 من المصابين بكورونا ومغادرتهم المستشفى، عقب تحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح المستشفى، أن المتعافين والذي تترواح أعمارهم ما بين الخمسين والستين عامًا، كانوا قد خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـpcr، وأُثبت تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية على الرغم من أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وشهد مستشفى العزل الصحي بإسنا، على مدار اليومين الماضيين، خروج 28 من المصابين بالفيروس عقب تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية لسلبية.