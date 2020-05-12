وزير التعليم: منصة "إدمودو" تعمل بكفاءة في 98% من مدارسنا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان "المنصة الإلكترونية "إدمودو"، تعمل بكفاءة تامة في 98% من المدارس.

وشدد، وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك"، أن الوزارة ستذلل أي مشاكل فنية في الـ2%؜ المتبقية (628 مدرسة) مساء الغد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020.

جاء ذلك، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.