إصابة 9 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" ببني سويف

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب "تروسيكل"، مساء الإثنين، في وصلة طريق رابطة بين الطريق الصحراوي الغربي، ومعصرة أبو صير، بالقرب من دائرة مركز الواسطى شمال بني سويف، ونقلتهم سيارات إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم: "أمال. ف. س"، 52 عاما، ربة منزل، مصابة كدمة شديدة بالظهر، "فايزة. ف. س" 44 عاما، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، "شهد. م. ع" 9 أعوام، مصابة جروح وسحجات بالجسم، و"ربيع. ش. أ" 35 عاما، بدون عمل، مصاب اشتباه كسر بعظمة الترقوة، واشتباه كسر بالذراع الأيسر.

كما تبين أن المصابين هم: "صباح. ع. ظ. ط"، 60 عاما، مصابة كسر بالذراعين، و"جيهان. ف. س" 35 عاما، مصابة اشتباه كسر بالذراع الايسر.

كما نقلت سيارات الإسعاف، "محمد. ع. م" 60 عاما، بدون عمل، مصاب جروح وسحجات بالجسم، و"رجب. س. س" 40 عاما، مصاب كسر بالضلوع، و"عادل. ع. ج" 45 عاما، بدون عمل، مصاب بجروح وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أنهم جميعا يقيمون بقرية انفسط التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.