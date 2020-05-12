ترامب يقطع مؤتمرا صحفيا عن كورونا ويغادر المكان

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض، وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وخلال المؤتمر، قال ترامب، إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء الفحوصات على فيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.

وقال لأحدهم: "أنا أفهمك تماما، أفضل مما أنت فاهم لنفسك".

وبعد ذلك سئل ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات في ما يتعلق بكورونا في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأمريكي السؤال بـ"القبيح" ما أثار غضب الصحفية التي وجهت له السؤال.

مع اقتراب كورونا من ترامب.. البيت الأبيض يطالب موظفيه بالالتزام بالكمامات

وطالبت الإدارة الأمريكية العاملين في الجناح الغربي للبيت الأبيض، بارتداء الكمامات لتفادي انتشار فيروس كورونا بينهم على نطاق أوسع، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من المسؤولين بالعدوى.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ارتداء الكمامات الواقية بات ملزما لموظفي البيت الأبيض طوال فترة تواجدهم في العمل.

ويأتي هذا القرار بعد أن ثبتت إصابة كاتي ميلر السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأسبوع الماضي، إضافة إلى تشخيص الفيروس لدى الموظف المسؤول عن تقديم الطعام للرئيس دونالد ترامب.

وبعد ذلك عزل بينس نفسه، لكن ترامب لا يزال يعمل بصورة معتادة.

وكان مسؤولون صحيون حذروا ترامب وفريقه من خطر إصابتهم، وأشاروا إلى أن الاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس التي يخضع لها كبار المسؤولين بالبيت الأبيض، غير دقيقة 100% حيث تعطي نتائج كاذبة تبلغ نسبتها قرابة 15%.