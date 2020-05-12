بعد 11 عاما من الإغلاق.. افتتاح أقدم كنائس الطائفة الرومانية بالإسكندرية

121 عاما هو عمر كنيسة سانت نيقولا، أقدم كنائس الطائفة اليونانية فى الإسكندرية، التى يعود تاريخ إنشائها لعام 1899، قبل أن تصبح مهجورة، وتتهدم أجزاء منها، مع تقلّص حجم الجالية اليونانية في الإسكندرية.

وبعد افتتاحها أمس الأول، بعد 11 عاما من الإغلاق والإهمال، أصبحت مقصد لعودة السياحة الدينية في الإسكندرية.

وكان أقيم القداس الإلهي، بحضور صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، أمس الأول ، في كنيسة القديس نيقولاوس بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية لأول مرة بعد 11 عاما، وذلك بعد ترميمها.

كنيسة نيقولاوس تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لأبناء الجالية اليونانية، لكونها قِبلتهم للصلاة أثناء وجودهم فى الإسكندرية، حيث شهدت تعميد صغارهم، كما كانت نقطة استقطاب للحجاج والزوار، ما يساعد على عودة السياحة الدينية اليونانية إلى مصر.

وأثناء عملية الترميم الذي استمرت شهور، قامت البطريركية نقلت جميع المتعلقات المقدسة والتاريخية الخاصة بالكنيسة، إلى مخازنها، حفاظا عليها من السرقة أو التلف، على أن تعود لمكانها فور انتهاء أعمال الترميم.

بابا نويل هو القديس "سان نيقولا"، كان راهب ثم قديس في آسيا الصغرى، وكان معروف عنه أنه له معجزات وأنه كان بيوزع أموال علي المحتاجين، كان شفيع البحارة.

القديس سان نيقولا، هو من القديسين المهمين لطائفة الروم الأرثوذكس، وهى من الكنائس اللي بتاخد شكل سفينة نوح.

بنيت قبل 121 عامًا بالضبط، في عام 1899، من قِبَل المحسن الكبير قسطنطين جوجو وزوجته ماريوجا، والتي تبعد مائة متر عن البحر المتوسط، على اسم القديس نيقولاوس شفيع البحارة لتكون مكرسة للبحارة اليونانين الذين كانوا يصلون إلى الإسكندرية، في الماضي، فيرون من بعيد القبة صغيرة للكنيسة وبرج جرسها.

وكان حضر القداس الإلهي الأول الافتتاح المتروبوليت ناركيسوس، مطران نفقراطيس والوكيل البطريركي بالإسكندرية، وأسقف تاميثيوس السيد جيرمانوس، وسكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت نيقوديموس توتكاس، والكهنة برنابا وسبيريدون وكريستوفر.

وأهدى البابا ثيودروس عصا رعاية إلى المتروبوليت ناركيسوس، قائلا له: "متروبوليت ناركيسوس، خذ هذه لأنك تستحق ذلك فإنك تحملت مسؤلية متابعة وإشراف ترميم الكنيسة، ولأنك تحترم مؤسسة بطريركتنا كجندي شجاع لكنيستنا، كما أنك ستكون مسؤولا عن الصلوات والخدمات في هذه الكنيسة المقدسة".

بالمقابل رد ناركيسوس قائلا: "أشكركم يا صاحب الغبطة لأنك منحتني الفرصة لأكون مفيدا لكنيستنا الإسكندرية".