"رضوان" و"زياد".. فنانون خلف القضبان في دراما رمضان

شهدت دراما هذا العام، ظهور عدد من أبطالها خلف القضبان، أشهرهم "رضوان" محمد رمضان، في مسلسل "البرنس"، الذي دخل السجن بسبب اتهام أشقائه له، بسرقة 70 ألف جنيه من "فدوى" روجينا بالإكراه، وتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

مسلسل "البرنس"، يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى

"زياد" أحمد مجدي، بطل مسلسل "فرصة تانية" أمام ياسمين صبري، الذي تم اتهامه في قضية قتل زوجته السابقة "ريهام" آيتن عامر.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى

مسلسل "لما كنا صغيرين"، شاهد وجود اثنين من أبطاله خلف القضبان "يحيي" محمود حجازي، الذي دخل السجن بسبب تعاطية وحيازته للمخدرات، والفنان نبيل عيسى "حسن"، الذي اتهم بقتل "نهى" نسرين أمين، التي يدور المسلسل حول من القاتل.

"مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.