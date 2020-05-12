"الدولي للدراسات": جهاز مناعة الجسم علاج فعال بنسبة 100% لكورونا

قال الدكتور طلال نصولي مدير المركز الدولي لدراسات المناعة في واشنطن، إن فيروس كورونا شيطاني، وفي حالة فتح الدول، وعدم فرض حظر تجوال على المواطنين، وتركهم يذهبون لعملهم، سيكون هناك فرصة كبيرة لالتقاط الأمراض من بعضهم البعض، وستمتلأ المستشفيات بالكثير من مصابي كورونا.

وشدد على ضرورة أن نتحمل هذه الفترة، حتى تمر بدون خسائر بشرية، فالخسائر في الاقتصاديات، يمكن تعويضها، لافتاً إلى أن العالم كله الآن، يعاني من هذه الأزمة، وأن هناك قصور في أدوات الحماية من الكمامات والجوانتيات، فلا يوجد فرصة لتدهور الأمور أكثر من ذلك، ويجب علينا الحفاظ على أنفسنا.

وأضاف نصولي، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء Dmc، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العلاج الوحيد الفعال بنسبة 100% هو جهاز المناعة الخاص بأجسامنا، ويستطيع أن يقتل الفيروس أو يتغلب عليه، لهذا السبب ننصح المواطنين بالجلوس في منازلهم، حتى لا يحدث عدوى لهم.

وتابع، أنه يجب أن لا نخاطر بحياتنا وننزل للشوارع، ويجب الفتح تدريجيا، ومن يقدر أن يعمل شغله من المنزل عن طريق الكمبيوتر، فيجب أن يفعل ذلك.