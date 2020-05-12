قبل وفاته بكورونا.. شاب يحكي تجربته ويحذر المواطنين: بلاش استهتار

تفاصيل صادمة، كتبها محمد النادي الشاب الذي نعاه أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاته بفيروس كورونا.

النادي كتب قبل رحيله، عن معاناته عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم، أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة، لأن عندي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة".

وأضاف: "ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج، وأنا ولا حياه لمن تنادي، ذلآ مني وراء لقمه العيش الكاذبة، لكني أحمد الله الواحد الأحد".

ونصح النادي الناس قائلًا: "أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل، ويدمر كل حته فيك، محدش بيموت من الجوع، متغامرش بحياتك، المرض منتشر جدا في مصر، وخصوصا المنوفية، أنا للاسف عديت اخواتي، أبقى في بيتك إنه قاتل لعين، وأدعولي من قبلكم للشفاء العاجل من هذا الفايروس اللعين فضلا وليس أمرا جزاكم الله خيرا".

فيديو صادم نشره النادي الخميس الماضي، الذي تتحفظ "الوطن" عن نشره، نظرا لصعوبة المحتوى الذي جاء به، من داخل العناية المركزة، ويظهر فيه وهو لا يستطيع الكلام، وهو يقول بصعوبة: "أنا بموت أنا بموت لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة وفاة 8 حالات جديدة.

وأكدت خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.