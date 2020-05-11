أمين سر إسكان النواب يطالب بدمج 3 جهات بمياه الشرب والصرف الصحي

طالب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدمج الجهات الثلاثه الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، وهي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضه لمياه الشرب، في جهة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم، والمخصص لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/2020.

وأشار إسماعيل إلى أن الجهات الثلاث تابعة لوزارة الإسكان، وبالتالي دمجهم في جهة واحدة يوفر الكثير علي الدولة وأيضا علي المواطنين، لافتًا إلى ضرورة البحث عن تعظيم الأصول من خلال وجود رؤيه استثمارية لإدارة هذة الهيئات.

وقال: لا يوجد تنسيق بين معظم هذه الهيئات، ومن المشاكل التي تواجهنا هو بناء عمارات فى أماكن مختلفة، وبعد ذلك نبحث عن الصرف الصحي لها.