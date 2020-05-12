بالأسماء.. إصابة 16 في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 16 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10كيلو، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

وانتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم محمد محمد إبراهيم، 44 سنة، صاحب محل، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتهامي عبدالمنعم علي 62 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه بكسر في الضلوع وجروح وسحجات بالجسم، وإكرامي علي فراج، 38 سنة، مصابًا باشتباه كسر في الضلوع وجرح باليد اليسري، وأحمد اكرامي علي 8 سنوات مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، وسماح سيد فاروق 27 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وإسلام صالح محمد 24 سنة، تاجر، مصابًا باشتباه بكسر في العمود الفقري وجرح بفروة الرأس، وعلي البراوي علي، 5 سنوات، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما نقلت سيارات الإسعاف أنور سيد توفيق، 40 سنة، تاجر مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومدحت دخلي فراج 43 سنة، تاجر، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، فورحات مدحت دخلي 7 سنوات، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وشرين مدحت دخلي 6 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وشيرين إكرامي علي 9 سنوات مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجرح متهتك بالأذن اليسرى.

ونقلت سيارات الإسعاف هاني علي حسانين محمد، 41 سنة، سائق، مصابًا بكدمة بالظهر مع سحجات بالوجة، ومحمد زكريا عبد الملك ، 38 سنة، تاجر، مصابًا بكدمات بالصدر، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

كما نُقل محسن يثرب عباس 35 سنة، مصابًا باشتباه بكسر في العمود الفقري وجروح وسجات بالجسم، وجمال حسين هارون 65 سنة مصابًا باشتباه نزيف دخلي، ومقيمان ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.