ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل المدينة الجامعية في بني سويف إلى 6 حالات

أكد مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خروج حالتين تحولت نتيجة العينة الخاصة بهما من إيجابية إلى سلبية، وتعافيهما، بينهما ممرضة، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى، إلى 6 حالات.

فيما ارتفعت أعداد المتعافين من أبناء المحافظة بصفة عامة، إلى 94 شخصا، تلقوا العلاج داخل المستشفيات المختلفة، وجميعهم تحولت نتائج العينات الخاصة بهم، من إيجابية إلى سلبية.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية، الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين، وجميع الأطباء والتمريض، وفرق العمل على جهودهم، لتقديم خدمة طبية جيدة.

وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة، وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين، ويد واحدة في مجابهة الأزمات.