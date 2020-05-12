نقيب التمريض: نأمل في إقرار بكالوريوس التمريض لمواكبة التطور بالعالم

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض، إنّ منظومة تعليم التمريض في مصر لم تشهد تطويرا منذ السبعينيات وحتى 2006: "كنا 6 مستويات، ومفيش دولة في العالم فيها مهنة واحدة فيها 6 مستويات للتعليم، ما أحدث فجوة كبيرة وتفاوت بين أداء التمريض بمستوياتهم ولم يحدث تنوع".

وأضافت "كوثر" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ تعليم التمريض شهد تطويرا منذ 2010، وأصبح هناك مستويين فقط للتعليم، ونحاول أن يكون مستوى واحد فقط مثل باقي دول العالم وهو "بكالوريوس التمريض"، سواء أخصائي تمريض أو أخصائي تقني.

وأوضحت أنّ هذا النظام يتيح للممرضين الذين تخرجوا منذ 20 سنة أو 10 سنوات، استكمال الدراسة بما يسمي "برنامج تجسيري" أي يمر بالجسر، من دبلوم تمريض لمعهد فني ومن معهد فني لبكالوريوس تمريض وماجستير تقني.

وتابعت: "فيه إقبال كبير على الالتحاق بالتمريض، فيه طبيب بشري في جامعة الطب بجامعة القاهرة وصيدلي وأسنان بيغيروا من الصيدلة والأسنان والطب لتمريض، لأنهم عارفين إن قيمة التمريض في الخارج أعلى، والتمريض أقوى فئة من الفريق الطبي".