بروتوكول بين الري والتنمية المحلية لحماية المصارف

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري، لتعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

ووقع على البرتوكول من وزارة الري، الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وذكر بيان مشترك صادر عن الوزارتين، أنّه انطلاقا من الاختصاص الأصيل لوزارة الموارد المائية والري، في الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالري والصرف وإدارتها والحفاظ عليها، والدور المنوط بها لتطوير وإدارة منظومة الري والصرف، ومواجهة التحديات المائية التي تواجهها، جرى توقيع البروتوكول لتوثيق سبل التعاون والتنسيق الكامل والتعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتحقيق الأهداف المرجوة والمستهدفة والرؤية العامة للدولة في إدارة المرفق الحيوي.

وأفاد الدكتور عبدالعاطي، بأنّ البروتوكول يهدف لتعظيم الإيرادات العامة للدولة، من خلال الاستغلال الامثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضي، والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج.

ولفت إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام، موضحا أنّ البروتوكول خطوة مهمة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، وضمان وصول المياه لجميع المنتفعين دون عوائق بالترع.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، على التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى، والمحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

وأشار شعراوي إلى أنّه طبقا للبرتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط، ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات ، مشيراً الي أنه سيتم السماح باقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والاندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية علي ان تكون سهلة الفك والتركيب .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لحسن ادارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها ، وأوضح شعراوي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل أي معوقات أو مشاكل لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.