اليوم.. استكمال صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمتخلفين

تستكمل هيئة البريد اليوم من خلال 4 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية و600 مدرسة في بعض المحافظات وحتى بعد غد الخميس، صرف الدفعة الأولى من المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، للعمالة غير المنتظمة من مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الذين صرفوا المنحة أمس من المستحقين من خلال 2911 منفذا للبريد على مستوى 27 محافظة بلغ 48 ألفاً و177 مستحقاً، ويتبقى 688 ألفا و991 ألفا يصرفون حتى الساعة الرابعة من بعد غد الخميس أخر يوم في الصرف للمتخلفين.

وطلب سعفان، من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلى اليمين، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح أنه بالنسبة لموعد صرف الدفعة الثانية من المنحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق قبل عيد الفطر المبارك، والتي سيكون الصرف بكارت مسبوق الدفع مربوطا بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين، من خلال منافذ البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع البنك الزراعي المصري.

ولفت إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سوف يصرفون الدفعة القانية يصل إلى 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل إلى مليار و18 مليونا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم من ما يقرب من 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة خلال الفترة التي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك.