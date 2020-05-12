محافظ القليوبية يطالب باستخدم الجراجات أسفل العقارات في غرضها

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة لأصحاب العقارات والأبراج السكنية علي مستوى المحافظة، وطالبهم بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لصالح السكان، ووقف تحويلها لمخازن أو محلات وإلغاء أية تراخيص صادرة من الوحدات المحلية في هذا الشأن حتي لاتتحول لمصدر خطورة علي أرواح المواطنين.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إنه أصدر اليوم الكتاب الدوري لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والذي تضمن إعادة فتح جميع الجراجات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها والصادر بشأنها تراخيص سابقة لاستخدمامها كجراجات للسيارات، مشيرا إلى أن مديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن علي مستوي المحافظة بدأوا المرور علي جميع الأبراج والعقارات السكنية للتأكد من استخدام الجراجات في الأغراض المخصصة لها واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم تشغيلها وفتحها إداريا بالقوة الجبرية بمعرفة الحي أو المدينة وتشغيلها علي نفقة صاحب العقار وفقا للقانون.

وأوضح المحافظ أنه لن يتم أصدار أية تراخيص للأبراج أو العقارات إلا في حال الحصول علي إقرار من صاحب العقار بتشغيل الجراج لصالح السكان لأن كثير من أصحاب العقارات قاموا بتحويلها لمخازن ومحلات بالمخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عقب إنتهاء اللجنة المشكلة من رؤساء الإدارات الهندسية النهائي حول الظاهرة.

كان المحافظ قد أصدر كتابا دوريا بشأن وقف صدور أي تراخيص بناء في كافة مدن المحافظة لمدة 6 أشهر، وكلف من خلاله رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالإلتزام بتنفيذ القرار 305 الصادر بشأن وقف التراخيص علي أن يكون الإيقاف للمدن والأحياء دون القرى.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة وقف التراخيص الخاصة بالمباني السكنية التابعة للمواطنين فقط دون المنشأت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية مع إيقاف استكمال أعمال المباني الجاري تنفيذه لحين مراجعة ما تم تنفيذه منها للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات ويتم التعامل فيما بعد علي ضوء تلك المراجعة وإعادة فتح الجراجات المغلقة أو التي تم تغيير نشاطها لاستخدمها لغرضها الأصلي.