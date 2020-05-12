صور.. توزيع كمامات ومطهرات على عمال النظافة في العريش

قامت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بالشراكة مع جمعية المجتمع المدني بالجورة، بتوزيع كمية من وسائل الحماية الشخصية على عمال النظافة بمدينة العريش، وذلك ضمن مشروع «تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء».

ذكر السيد العدل المدير التنفيذي لمؤسسة الشجرة للتنمية والفن، أن كل شنطة من وسائل الحماية الشخصية تحتوي على «بوت سيفتي- جوانتي سيفتي- عدد 25 كمامة- كحول 70%- صابون- مناديل شخصية»، وتم توزيعها بغرض الحماية الشخصية للعمال ضد فيروس كورونا.

أضاف العدل، أن توزيع وسائل الحماية الشخصية على عمال النظافة يأتي ضمن مبادرة دعم القطاع الصحي في مدينة العريش، حيث تتضمن المبادرة توفير المستلزمات الطبية لمستشفي العريش العام وتوزيع وسائل الحماية الشخصية على المرضي والمرافقين، بجانب تنفيذ عدد 3 جداريات للدعم النفسي للعاملين في القطاع الصحي تقديرًا على جهودهم المبذولة في المجال الطبي والصحي بالمحافظة.

فيما قال بكر سويلم المدير التنفيذي لجمعية الجورة على دور الجمعية في خدمة المجتمع والشراكات التي تقدمها مع الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والمستجدات التي طرأت في تنفيذ الأنشطة في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير المشروعات بجمعية الجورة على توزيع المطهرات ووسائل الحماية الشخصية في مختلف التجمعات والمناطق بمدينة العريش، بجنب تنفيذ ندوات توعوية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

قامت الدكتورة انتصار سري مدير عام إدارة الرعاية الصحية والإعلام السكاني بتوعية عمال النظافة في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من الفيروس أثناء العمل.

وقال فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف الصحي ان قيمة كل امرئ فيما يجيد مشيراً إلى الدور الفعال لعمال النظافة في المجتمع وأوضح اهم طرق الوقاية من الأمراض المعدية وخاصة التهوية الجيدة والراحة والغذاء الصحي لرفع المناعة وتعزيز الصحة وقدم البوسترات الإرشادية للوقاية من كورونا المستجد وأكدت أسماء الشعراوي مدير العلاقات العامة بمؤسسة الشجرة على دور الجهاز التنفيذي للمحافظة والمسئولين في إيمانهم بالمبادرة وتقديم كل الدعم للمؤسسة من خلال تقديم كل التسهيلات والتصاريح في تنفيذ الأنشطة وتم ذلك خلال الزيارات التي قام بها فريق العلاقات العامة لبدء الاستعداد لتدشين المبادرة.