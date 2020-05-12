مصري يحصل على 94 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة لدى كفيله بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية نزاع المواطن المصري "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية، وحصوله علي مستحقاته المالية المتأخرة، وبلغت إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "ماجد.ع.أ.ز" الذي يعمل أخصائي أطفال لدى مستوصف تميز الحكماء الراشدية بالطرق الودية وحصوله على مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

ولفت إلى أن سعفان، تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرزاق أحمد، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسؤولي المستوصف للمطالبة بمستحقات المواطن المذكور بالطرق الودية، واستجاب كفيله وتم تحصيل المستحقات البالغ إجمالها 22 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 94 ألفاً و275 جنيها، فضلا عن تأشيرة خروج وعودة .