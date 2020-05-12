الصحة العالمية: زيادة معدلات وفيات كورونا في شرق المتوسط بنسبة 13%

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، إنّ إصابات كورونا في تصاعد على مستوى العالم، موضحا أنّ بؤرة المرض في دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف برنان، خلال مؤتمر صحفي لمكتب الصحة العالمية بالقاهرة لدول إقليم شرق المتوسط اليوم، أنّ هناك 270 ألف حالة في إقليم شرق المتوسط، متابعا: "الإصابات في إقليم شرق المتوسط تتصاعد، يوجد 4 بلدان انخفضت فيها الإصابات ولم يحدث انتقال للمرض داخل المجتمع، بينما يوجد 19 دولة تعاني من زيادة الحالات، وإجراءات التدابير الصحية غير كافية".

وأكد مدير الطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ارتفاع نسب وفيات بسبب فيروس كورونا في الإقليم بنسبة 13%، لافتا إلى أنّ 19 بلدا من أصل 22 في الإقليم تعاني من زيادة في أعداد الحالات.

وأشار إلى أنّ دول الخليج زادت من كميات الاختبارات، لذا ارتفعت بها عدد الإصابات، وأوضح أنّ الدول التي تزيد لها إصابات فيروس كورونا لا يجب أن تخفف إجراءات التدابير الصحية لمواجهة المرض، فضلا عن وجود عدة اعتبارات يجب أخذها في الاعتبار، بينها قدرة النظام الصحي على توفير الخدمة.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم عن طريق الفيديو، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.