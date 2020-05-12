محافظ القاهرة يفتتح سوق الزاوية الحمراء الجديد بتكلفة 7 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، سوق الزاوية الحمراء الجديد، تفعيلًا لتوجه الدولة في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وفي إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق

وقال محافظ القاهرة إن السوق مقام على مساحة 2275 متر، وبلغت تكلفة الإنشاء 7 مليون جنيه، ومكون من طابقين .وأكد المحافظ أن سوق الزاوية الحمراء الجديد مزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة و مرتادي السوق ويضم شبكة إطفاء حريق مطورة، وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعي ويشرف عليه شركة أمن لتنظيم العمل بالسوق .

وشدد المحافظ على إدارة السوق بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المترددين على السوق من قياس درجة الحرارة عند الدخول والالتزام بارتداء الكمامات. يذكر أن مساحة السوق مقسمة على طابقين بعدد 209 باكية ومتوسط مساحة الباكية 4.5 متر، ويضم 5 مكاتب إدارية و5 دورات مياه مجمعة وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع ويحتوى الطابق الأرضى على عدد 99 باكية تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن ويضم الطابق الثاني 110 محل للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والأكسسورات والبقالة .