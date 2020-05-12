جامعة القاهرة: نستقبل 4 آلاف مواطن عائد من الخارج بالمدينة الجامعية

قالت الدكتورة هبة نوح، نائب رئيس جامعة القاهرة، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رفعت كفاءة 8 مباني بالمدينة الجامعية في وقت قصير لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، كما قامت وزارة التضامن بفرش هذه المباني على أعلى مستوى، كما جرى تجهيزها بشاشات تليفزيونية وتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان، موضحة أن المدينة استقبلت 2000 مواطن ومن المنتظر استقبال 2000 آخرين.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن المدينة الجامعية تحتوي على عيادة تعمل على مدار 24 ساعة، وجرى تجهيزها بكل التخصصات، كما يوجد صيدلية تعمل بشكل دائم وتصرف الأدوية بشكل مجاني للمواطنين العائدين من الخارج، كما تعمل الكافيتريا داخل المينة الجامعية.

وأشارت إلى أن جامعة القاهرة توزع الماسكات والقفازات وأدوات النظافة يوميا في كل دور بمباني المدينة الجامعية، موضحة أنهم وفروا ألعاب للأطفال بحدائق المدينة الجامعية، لافتة إلى أن بعض المواطنين العائدين كانوا يرغبون في تبديل العملة فتم الاتفاق مع بنك مصر لتوفير موظف للتواجد لمدة 3 ساعات لتغيير العملة، "بنصرف لكل ضيف وجبتين في الفطار ووجبتين في السحور بالتعاون مع بنك الطعام والمطاعم الخارجية الخاصة بالمدينة الجامعية".

وأوضحت أنه جرى توفير خطوط محمول داخل كل مبنى بهدف التواصل مع ذويهم والاطمئنان عليهم، "عاوزة أحسسهم أنهم قاعدين في قرية سياحية ومكان للاستجمام وللراحة النفسية".