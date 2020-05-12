عبدالغفار: 1780 مواطنا يقضون الحجر بمدينة جامعة القاهرة الجامعية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف منذ بداية الأزمة بتجهيز المدن الجامعية، لتواجدها في حالة الاحتياج لها، وتم البدء في نصف مارس، إعادة تأهيل الكثير من المدن الجامعية، وحدث تطوير كبير جدا للمدن الجامعية.

وكشف عبدالغفار، أنه زار المدينة الجامعية لجامعة القاهرة، وبها 1780 مواطن مصري، وزار جامعة حلوان وعين شمس، ومدن جامعة الأسكندرية والأقصر وبنها والمنصورة والسادات وأسيوط، ورؤساء الجامعات، أعلنوا جاهزيتهم ويستقبلون أتوبيسات المصريين العائدين من الخارج.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن العائدين من الخارج تهتم الدولة كثيرا لهم، بعدما قررت الدولة عدم ترك أبنائها في الخارج، "سامحونا لو في تقصير في مكان أو التاني لكنه شئ طبيعي لأنه آلاف العائدين عادوا في وقت قصير جدا"، كاشفا عن عقد رئيس الوزراء اجتماع كل يومين، لمتابعة أحوال العائدين بالخارج، وهناك سمفونية عمل جماعي لراحة العائدين من الخارج، "في بعض الأخطاء ده طبيعي وفي بعض التقصير".

وتابع عبدالغفار، أنه تجربة فيروس كورونا جديدة، على العالم ولا أحد لديه برنامج يسير عليه والجميع يجتهد.