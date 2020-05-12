أستاذ تحاليل: الحظر الكلي يقضي بسرعة على سلسلة انتقال كورونا

أكدت الدكتورة نجوى خميس، أستاذ التحاليل بجامعة عين شمس، أن الإجراءات في مصر بدأت من قبل انتشار أزمة كورونا في مصر وظهور الحالات، وهو شيء عظيم جدا لابد من الإشادة به، موضحة أنه لا داع للرعب أو التوتر الزائد، لأنه من الطبيعي وصول الحالات إلى مستوى معين ومن بعدها نصل إلى التسطيح وهو علامة انخفاض الأرقام مع السيطرة و تقليل عدد الحالات.

وأضافت "خميس" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية DMC، والذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن هناك آراء متداولة بين فرض الحظر الكامل حتى أيام العيد، والرأي الآخر يدور حول أن الإجراءات الوقائية أهم بكثير من فرض الحظر الكامل فى الدولة .

وأوضحت أن المفاضلة بين الاختيارين صعبة جدا، لكن كل منهما له مميزاته بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد، لافتة إلى أنه من الناحية الطبية الحظر الكلي أفضل بكثير لأنه يساعد في القضاء بسرعة على سلسلة انتقال الفيروس.

وتابعت أستاذ التحاليل بجامعة عين شمس، أن تصحيح "الكيرف" والقدرة على السيطرة الكاملة للوضع وتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا يتطلب عدة أسابيع وقد يصل إلى شهور.