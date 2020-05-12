توريد 82 ألف طن قمح لصوامع وشون الغربية

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم، عن توريد 82 ألف و525 طن و998 كيلو قمح، منذ بدء عملية التوريد في 15 أبريل الماضي حتى اليوم.

وأشارت المديرية إلى توريد 1688 طنًا و138 كيلو لشركة المطاحن، و1611 طنًا و828 كيلو للشركة المصرية، و2551 طنًا و939كيلو للبنك الزراعي.

كما أوضح وكيل الزراعة أن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 101 ألف و 766فدان .

وناشد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعًا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

وأشار إلى تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

وأشار إلى أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشئون الاقتصاديه بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألف و703 فدانًا.