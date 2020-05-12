البدء في إحلال وتجديد خط الصرف الصحي الرئيسي بالمنصورة

تفقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ومحمد أمين الدمرداش - رئيس حى غرب المنصورة، عدد من المشروعات القائمة بنطاق الحى ومنها أعمال إحلال وتجديد خط انحدار الصرف الصحي الرئيسى بمدينة المنصورة قطر 900 مم بشارع عبد السلام عارف، والذي سيخدم سكان منطقة غرب المنصورة.

وناقش رئيس شركة مياه الدقهلية ورئيس الحي، أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع الخلا والشيخة عائشة، وكذلك إنشاء خط طرد الصرف الصحي البديل بالجلاء قطر 500م، والذى سيتم الاستعانة به في الحالات الطارئة، حتى لا يتأثر المواطنين وقت حدوث أى طارئ.

وبحسب بيان شركة مياه الدقهلية فقد تناول اللقاء الحديث عن عدد من الأعمال التى سوف تتم في الأيام القليلة القادمة، والخاصة بإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ببعض من الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وتم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات، وضرورة التزام المقاولين القائمين على تنفيذ هذه المشروعات بضرورة توفير وسائل الوقاية من القفازات والكمامات والتطهير الدورى لمواقع العمل على نفقاتهم، حرصًا على سلامتهم، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.