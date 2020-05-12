صوامع وشون سوهاج تستقبل 82 ألف طن قمح من المزارعين

أكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، اليوم، توريد 82 ألف و286 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وقال وكيل الوزارة، إن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراطًا، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وأشار إبراهيم إلى أن غرفة العمليات المشكلة من مديريتي التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، لمواجهة أي عقبات قد تحدث في عملية التوريد.