غراب: الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في زراعة وتوريد القمح 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة ما زالت تثبت صدارتها بين محافظات الجمهورية، فهي الأعلى ترتيبا في الزراعة والتوريد حتى الآن، مبشراً بحصاد مساحة (355120) ألف فدان من محصول القمح، من إجمالي (417882) ألف فدان مزروعة بالقمح، بزيادة تقدر (27) ألف فدان عن العام الماضي.

وأكد "غراب"، أن مساحة هذا الموسم، مزروعة بأصناف تقاوي عالية الإنتاج في زراعة القمح مثل (مصر 1، مصر 2، سدس14، جميز 12، جيزة 171و168 وشندويل)، ويستخدمون طرق زراعية مختلفة مثل (العفير - التخضير – الزراعة على مصاطب - السطارة المعدلة)، والتي تساهم جميعها في توفير كميات التقاوي المستخدمة وكميات كبيرة من المياه اللازمه للري فضلا عن زيادة إنتاجية الفدان.

وقال المحافظ إن مراكز المحافظة تشهد إقبالا غير مسبوق من المزارعين لتوريد محصولهم من الذهب الأصفر، موضحاً انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (510694) ألف طن، و(990) كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (22650) ألف طن و(207) كيلو جرامات قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (48844) ألف طن، و(783) كيلو من القمح.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، والتيسير على المزارعين، وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التكدس أمام مواقع التسليم لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية، مبشرا بنجاح محصول هذا العام 2020.