عامل بمحطة وقود بالسويس بعد إصابته بكورونا: بعتذر للمخالطين وبحذرهم

"بعتذر لكل المخالطين"، ثلاث كلمات قالها إسلام كمال، عامل بمحطة وقود بمحافظة السويس، أصيب بفيروس كورونا، إلى كل من قام بمخالطتهم ولا يعرفهم، مؤكدا أنه أصيب بالفيروس وتم نقله إلى مستشفى العزل.

وأكد "إسلام"، أنه بجانب عمله في محطة الوقود، يعمل أيضا في صيانة فلاتر المياه بالمنازل في المحافظة.

وقال إسلام كمال، "أعمل بمحطة وقود بشارع الجلاء شارع المحافظة بالسويس، وخلال الأيام الماضية قمت بالعمل مساء في صيانة الفلاتر، داخل منزل شخص مقيم بالمحافظة، لصيانة فلاتر المياه، ثم علمت أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأكد "إسلام"، "ذهبت إلى مستشفى الحميات، ثم قاموا بالاتصال وأبلغوني أن نتائج التحاليل تؤكد إصابتي بفيروس كورونا".

وقال "أعتذر لكل المخالطين بي ولا أعرفهم، وأؤكد أنني أحاول من خلال الاعتذار أن أحذرهم أيضا".

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة، إلى 60 مصابا، وأنه تم نقلهم إلى مستشفيات العزل.