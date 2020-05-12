مليار ليرة.. قيمة فواتير من لم يدفعوا الغاز بتركيا

انضم فاتح دونمز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، إلى اجتماع مجلس قطاع الطاقة عبر الفيديو، وخلال الاجتماع أوضح ممثلو قطاع الغاز الطبيعي أن تحصيلات فواتير الغاز في انخفاض، وقد طالبوا بإمكانية إصدار سندات تحويل من أجل التدفق النقدي.

ووفقا لخبر جريدة "خبر تورك" فإنه سيؤجل تسديد الفواتير المستحقة على شركات الغاز الطبيعي لدى البنك المركزي لمدة 6 أشهر عن طريق إصدار البنوك لسندات تحويل نقدية، وبالتالي يمكن تقسيط الديون المتراكمة على المشتركين لمدة 24 شهرا.

وذكر الوزير دونمز أن مسألة التمويل من خلال إصدار السندات مقابل السعر الذي لا يمكنهم جمعه لشركات توزيع الغاز الطبيعي قد تم تضمينها أيضًا مع وزارة الخزانة والمالية.

ووفقًا لدراسة أجراها غاز بير في الأشهر الأربعة الأولى من العام كان المبلغ الإجمالي الذي لم تتمكن الشركات من تحصيله من المشتركين "السكني والتجاري" هو 795 مليون ليرة تركية.

وتم تسجيل المبلغ الذي لم يتم تحصيله في أبريل فقط على أنه 359 مليون ليرة تركية. وتم حساب المبلغ الذي لم تتمكن الشركات من تحصيله في الفترة من يناير إلى مارس على أنه 436 مليون ليرة تركية، وقد بلغ المبلغ الذي لم يتم تحصيله من المنازل في الأربعة أشهر 569.3 مليون ليرة تركية، وتمثل هذه النسبة 72% من إجمالي المبلغ الذي لم يتم تحصيله، كما أن المبلغ الذي لم يجمع من البيوت التجارية كان 225 مليون ليرة تركية، وتبلغ حصة الشركات التجارية من إجمالي المبلغ غير القابل للتحصيل 28%.

مدينة تركية تمنع خروج المواطنين دون كمامة

أصدر محافظ مدينة أضيامان، أيكوت بكمز، بعد اجتماع مجلس الحفاظ على الصحة بإصدار قرار منع خروج أي مواطن دون قناع، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2020 في المدينة، وفي البيان الذي أدلى به المحافظ حول القرار، أوضح: "تتخذ دولتنا العديد من الاحتياطات مع جميع مؤسساتها لمنع انتشار هذا الوباء وتهديد حياة المواطنين، وتحديد القواعد الواجب اتباعها في هذا السياق ومشاركتها مع المواطنين.

في هذا السياق، وبقرار من المجلس الصحي الإقليمي، يحظر على جميع مواطنينا الخروج في الشارع وفي الأماكن العامة والداخلية والمركبات دون ارتداء قناع حتى يعودوا إلى مساكنهم، وذلك من لحظة مغادرتهم إلى رجوعهم وذلك لأي سبب من الأسباب، وسيبدأ تنفيذ هذا الحظر في 14 مايو 2020 الساعة 23.59.

وأوضح أنه سيجري تطبيق العقوبات الجنائية على المواطنين الذين لا يمتثلون للقرارات المتخذة.

أنصار أردوغان يهددون معارضيه بالقتل

بعد ظهور الإعلامية سودا نويان، على تليفزيون الدولة وتصريحاتها التي لاقت جدلا كبيرا، حيث قالت إن 15 يوليو باقي، ولم ينته فلم نستطع تنفيذ ما أردناه انذاك فعائلتنا من الممكن أن تأتي بخمسين شخصا.

ليخرج فاتح تزجان المعروف بإهانته لأتاتورك بفيديو على قناة اليوتيوب واتيا بقائمة قتل جديدة وموجها حديثه إلى سودا قائلا: "نحن إذا خرجنا إلى الشوارع، وواجهنا من واجهنا هل عندكم علم من سيكون في القوائم فكيف ستحمون عائلاتكم، وانتقد تزجان كلمات كمال كيليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري قائلا: "إنكم تقولون إنكم ستسقطون أردوغان، وأن تعدموه، فكيف لكم أن تحموا أزواجكم وأطفالكم مننا، إن نقطة دم واحدة من أردوغان سيسقط أمامها ملايين في هذه الدولة".

انخفاض كبير لـ"العدالة والتنمية" في استطلاعات رأي الانتخابات الأخيرة بتركيا

وفقا لخبر كمال جوكتاش من ديكن فقد قامت شركة ماك للابحاث بعمل استطلاع عام في جميع أنحاء تركيا بتاريخ 11 مايو بالأمس.

وقد تم الاستطلاع على عينة أشخاص عددهم 10 آلاف من جميع المدن، وكان 58.5% من المشاركين من الذكور و41.5% من الإناث وقد جاءت النتائج كما يلي:

32.2 % لحزب العدالة والتنمية، و22.1 % لحزب الشعب الجمهوري، و9.5 % الحزب الجيد، و9.3% لحزب الحركة الديمقراطي، و8.1 % حزب الشعب الديمقراطي، 2.3 % حزب المستقبل، 1.6% حزب دفا، 1% حزب السعادة، 1% آخرين، 12.9% بلا قرار.

بلدية إسطنبول تطرد 250 سائقا دون إعطائهم أي مستحقات

أنهت شركة فيزيون ترانسبورتيشن، وهي إحدى شركات المقاول من الباطن التي تعمل مع شركة ترام إسطنبول الكهربائية وشركات الأنفاق التابعه لبلدية اسطنبول، عقد 250 سائقًا في اليوم السابق لنشر اللائحة التي تحظر تسريح العمال في الجريدة الرسمية.

وفصلت واحدة من شركات المقاول من الباطن التي تعمل في شركة ترام إسطنبول الكهربائية وعمليات الأنفاق، 250 سائقًا داخل خدمة نقل فيزيون قبل يوم واحد من حظر الحكومة للفصل في 17 أبريل.

واشتكى هؤلاء الأشخاص قضائيا قائلين إنهم أصبحوا بلا عمل كما أنهم لم يأخذوا مستحقاتهم، ولم يكن لديهم تأمين اجتماعي وهو ما ينافي القانون.