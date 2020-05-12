الرئيس الألماني يشيد بقطاع الصحة في مواجهة كورونا

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بقطاع الصحة ممثلا في الأطقم الطبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الألماني، في خطاب عبر الفيديو تم بثه، اليوم، إن الأطقم الطبية تبذل أكثر من طاقتها في العمل بمهنيه واقتدار، مشيدا بشجاعة من تحملوا العزلة بعيدا عن أقاربهم لأسابيع في دور التمريض، لافتا إلى أن الزيارات ستصبح متاحة قريبا مجددا في هذه الدور.

وأضاف شتاينماير: "لقد تمكنا من التخفيف على القيود الاجتماعية والفضل يرجع إلى التزام المواطنين بالقيود"، مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بالقيود الاجتماعية المفروضه حاليا والتحلي بالحكمة.

كما ثمن شتاينماير جهود المعنيين بالعناية بالمسنيين في دور الرعاية، مؤكدا على أن هذا هو المعنى الحقيقي للتضامن، مشيرا إلى أن كبار السن ليسوا على هامش المجتمع بل إن لهم دورا ولابد من الاستفادة بخبراتهم، كما أن الاهتمام بكبار السن هو تجسيد للإنسانية.