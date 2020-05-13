مكافحة الوباء بالغذاء.. محاصيل مصرية تتصدر الأسواق العالمية رغم الحظر

في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" في عدد من الدول من ضمنها مصر، وما ترتب عليه من وقف لعمليات التصدير فى بعض تلك الدول، وركود عالمي في الاقتصاد، شهدت عدد من المحاصيل الزراعية المصرية وفي مقدمتها البطاطس، والبصل، والليمون، وكذلك الفراولة، رواجا كثيفا فى عدد من الدول التي رفعت الحظر عن المنتجات المصرية، والتى وصل عددها إلى 15 دولة، بحسب قول عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقال الدمرداش إنه بإمكانية مصر أن تصدر كميات مضاعفة ولكن هناك عوائق تقف أمامها أهمها زيادة أسعار الشحن بنسبة 50%، وقلة عدد الحاويات، فيما أجمع عدد من أساتذة المناعة أن هذه الزيادة تعود لاحتياج الدول للفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة بالخضار والفاكهة، فى حين رأى عدد من خبراء الاقتصاد أن تصدير المحاصيل الزراعية هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لحاجة الدول حاليا لتوفير الأمن الغذائى لسكانها، بعيدا عن الكماليات والترفيه، مشيرين إلى ضرورة الانتباه على طرق الشحن والحفظ والتغليف بما يتطابق مع معايير المواصفات الدولية.